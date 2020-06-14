Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...
Süper Lig 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Beşiktaş sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olurken, corona virüsü tedbirleri kapsamında stata seyirci kabul edilmemişti. Ancak bazı taraftarlar takımlarını saha dışında veya Beşiktaş Çarşı'sında desteklemeye devam etti. İşte o kareler...
14 Haziran 2020 Pazar 10:01
Güncelleme: 14.06.2020 11:34
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanmaya başlarken Beşiktaş'ta ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşılaştı.
Salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde maçlar seyircisiz oynanacağı için stada gidemeyen ve Büyük Beşiktaş Çarşı'sına gelen bir grup taraftar, takımlarını destekledi.
SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI Meydanda tezahüratlarda bulunan taraftarların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Ayrıca maç öncesi toplanan taraftarların bir kısmının maske kullanmaması da dikkat çekti.