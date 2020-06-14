Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

Süper Lig 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Beşiktaş sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olurken, corona virüsü tedbirleri kapsamında stata seyirci kabul edilmemişti. Ancak bazı taraftarlar takımlarını saha dışında veya Beşiktaş Çarşı'sında desteklemeye devam etti. İşte o kareler...

14 Haziran 2020 Pazar 10:01 Güncelleme: 14.06.2020 11:34
Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanmaya başlarken Beşiktaş'ta ilginç görüntüler ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşılaştı.

Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde maçlar seyircisiz oynanacağı için stada gidemeyen ve Büyük Beşiktaş Çarşı'sına gelen bir grup taraftar, takımlarını destekledi.

Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Meydanda tezahüratlarda bulunan taraftarların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

Ayrıca maç öncesi toplanan taraftarların bir kısmının maske kullanmaması da dikkat çekti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA