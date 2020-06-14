Dikkat çeken kareler! Beşiktaş maç oynandığı esnada...

Süper Lig 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Beşiktaş sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup olurken, corona virüsü tedbirleri kapsamında stata seyirci kabul edilmemişti. Ancak bazı taraftarlar takımlarını saha dışında veya Beşiktaş Çarşı'sında desteklemeye devam etti. İşte o kareler...