Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliğini 4-1 mağlup ederek devreye moralli giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlı ekipte forvet transferi için listede 3 isim bulunuyor. Harcama limiti probleminin halledilmesi durumunda 3 golcüden 1 tanesi kadroya dahil edilecek. İşte detaylar...
9 Ocak 2020 Perşembe 07:32 Güncelleme: 09.01.2020 07:32
Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!

Süper Lig'in ilk devresinde son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi.

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Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!

Burak Yılmaz'ın yalnız kalması ve Tyler Boyd'un bekleneni verememesi üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlı ekipte 3 isim gündeme geldi.

Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!

TEODORCZYK'DE YANIT BEKLENİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Nur Çebi dün Antalya'da bir araya gelerek, düşünülen transferle ilgili son durumu masaya yatırsa da, Beşiktaş'ta kimsenin dikkatini çekmeyen bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!

İtalya'nın Udinese takımında forma giyen ve gönderilme kararı alınan Lukasz Teodorczyk'in menajeri Kubacki'nin hafta sonunu İstanbul'da geçirdiği ve siyah-beyazlı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!

Menajer Kubacki'nin, Lukasz Teodorczyk'nin izniyle İstanbul'a geldiği, Polonyalı oyuncunun kiralık ya da bonservisi ile beraber Beşiktaş'ta oynamaya 'evet' dediği bildirildi.

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