Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliğini 4-1 mağlup ederek devreye moralli giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlı ekipte forvet transferi için listede 3 isim bulunuyor. Harcama limiti probleminin halledilmesi durumunda 3 golcüden 1 tanesi kadroya dahil edilecek. İşte detaylar...
9 Ocak 2020 Perşembe 07:32
Güncelleme: 09.01.2020 07:32
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Süper Lig'in ilk devresinde son 9 haftada 7 galibiyet alarak zirve yarışına dahil olan Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi.
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Burak Yılmaz'ın yalnız kalması ve Tyler Boyd'un bekleneni verememesi üzerine transfer çalışmalarını hızlandıran siyah-beyazlı ekipte 3 isim gündeme geldi.
TEODORCZYK'DE YANIT BEKLENİYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başkan Ahmet Nur Çebi dün Antalya'da bir araya gelerek, düşünülen transferle ilgili son durumu masaya yatırsa da, Beşiktaş'ta kimsenin dikkatini çekmeyen bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.
İtalya'nın Udinese takımında forma giyen ve gönderilme kararı alınan LukaszTeodorczyk'in menajeri Kubacki'nin hafta sonunu İstanbul'da geçirdiği ve siyah-beyazlı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.
Menajer Kubacki'nin, LukaszTeodorczyk'nin izniyle İstanbul'a geldiği, Polonyalı oyuncunun kiralık ya da bonservisi ile beraber Beşiktaş'ta oynamaya 'evet' dediği bildirildi.