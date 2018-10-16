Cenk Tosun sürprizi!

"Everton, Cenk Tosun'u, Beşiktaş'a satma konusunda ümitli. Ancak yaptığı 27 milyon poundluk yatırımı geri alması söz konusu değil. Tek çıkış, Beşiktaş'a kiralanması ve değer kazanması olarak görülebilir."
16 Ekim 2018 Salı, 10:57:00
Güncelleme: 10:59:57
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İngiliz basını, Ocak ayında Beşiktaş'a dönmesi gündemde olan Cenk Tosun'un durumunu tartışıyor.
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Daily Mail gazetesine göre Everton bu transfere sıcak bakıyor ve Beşiktaş'la Cenk konusunu görüşmeye hazır.
Bu söylentiler üzerine Cenk için yapılan değerlendirme ise şöyle: Everton, Türk oyuncuyu Goodison Park'taki 12 aylık maceranın ardından geri göndermeyi ümit ediyor.
Ancak 27 milyon poundluk bir yatırımı geri kazanması imkansız gibi görünüyor. Tosun ocak ayından beri İngiltere'ye yerleşmek için mücadele veriyor ancak pek başarılı değil.
EVERTON İÇİN İYİ HAMLE OLUR
Oynadığı 24 maçta sadece 6 gol attı. Bu sezon 10 maçta 1 golü var. Everton'ın Premier Lig'de başarı için daha yüksek kalitede bir elemana ihtiyacı var.