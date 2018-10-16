Everton'da beklenen patlamayı yapamayan Tosun Paşa'nın ara transferde Kara Kartal'a kiralanması dış basında yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İngiliz basını, Everton'ın bu transfere sıcak baktığını "23 milyon euro'luk yatırımın değer kazanması için böyle bir hamleyi gerektiriyor" ifadeleriyle açıkladı.
16 Ekim 2018 Salı, 22:37:46
Güncelleme: 22:39:37
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Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'a sattığı Cenk Tosun, adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... Öyle ki İngiliz basını da bu iddiaları doğrulayan yönde ifadeler kullanmayı sürdürüyor.
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Negredo'nun ayrılması, Vagner Love ve Cyle Larin'den de beklediğini alamayan siyah-beyazlılar, bir süredir yeni forvet arayışlarına hız vermiş durumda.
Ancak devre arasında yapılacak olan yeni transferlerin genel olarak takıma adaptasyon ve katkıları fazla olmadığı için Beşiktaş yönetimi kulübü, camiayı, Türkiye'yi ve takımı çok iyi bilen Cenk Tosun ismi üzerinde yoğunlaşmış durumda.
DEĞER KAZANMALI
Başkan Orman'ın talimatıyla ilk görüşmeler bir süre önce İngiltere'de gerçekleştirildi. Yapılan bu görüşmelerden olumlu sinyaller alan siyah-beyazlılar, girişimlerini hızlandırma kararı aldı.
Bu arada İngiliz basını da Cenk'in yeniden Beşiktaş'a gitmesinin en doğru karar olduğunu savunuyor. Öyle ki Daily Mail gazetesi bu kararı şu ifadelerle yorumluyor: "Everton kulübü, Cenk Tosun'u, Beşiktaş'a satma konusunda ümitli. Ancak yaptığı 23 milyon euro'luk yatırımı geri alması söz konusu değil. Tek çıkış, ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanması ve yeniden değer kazanması olarak görülebilir."