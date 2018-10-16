Bu arada İngiliz basını da Cenk'in yeniden Beşiktaş'a gitmesinin en doğru karar olduğunu savunuyor. Öyle ki Daily Mail gazetesi bu kararı şu ifadelerle yorumluyor: "Everton kulübü, Cenk Tosun'u, Beşiktaş'a satma konusunda ümitli. Ancak yaptığı 23 milyon euro'luk yatırımı geri alması söz konusu değil. Tek çıkış, ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanması ve yeniden değer kazanması olarak görülebilir."