Bruno Peres Beşiktaş için imzaya geliyor!

Geçtiğimiz sezon Sao Paolo'da kiralık oynayan Brezilyalı defans oyuncusu için kulübü Roma ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Sambacı ile yıllık 2 milyon euro'ya anlaşan siyah-beyazlılar, Roma kulübünü de 2 milyon euro'ya ikna etti. Peres haftaya imzaya gelecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





