Bruno Peres Beşiktaş için imzaya geliyor!

Geçtiğimiz sezon Sao Paolo'da kiralık oynayan Brezilyalı defans oyuncusu için kulübü Roma ile yapılan görüşmelerde sona gelindi. Sambacı ile yıllık 2 milyon euro'ya anlaşan siyah-beyazlılar, Roma kulübünü de 2 milyon euro'ya ikna etti. Peres haftaya imzaya gelecek.
26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
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Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transferi için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz yıl özellikle defans hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar ilk olarak sağ bek mevkiini güçlendiriyor.
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Bu bölgede forma giyen Gökhan Gönül'e bir alternatif arayan yönetimi aradığı ismi buldu, Bruno Peres...
Beşiktaş bir süredir gündeminde yer alan Brezilyalı sağ bek oyuncusu Peres ile anlaşmaya vardı.
Bonservisi Roma'da olan ve geçtiğimiz sezona Sao Paolo'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki sambacı ile senelik 2 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.
Roma'dan ayrılacak olan tecrübeli oyuncuyla söz kesen Beşiktaş, Roma ile de bonservis pazarlığında anlaşma sağladı.