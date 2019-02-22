Beşiktaş'tan Tomas Soucek harekatı

Ara transfer döneminde Kagawa, Burak ve Mirin gibi isimleri kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Son olarak başkan Fikret Orman'ın Slavia Prag forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Tomas Soucek'e teklif götürdüğü iddia edildi.
22 Şubat 2019 Cuma 07:34
Güncelleme: 22.02.2019 07:37
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Beşiktaş yönetimi bir yandan sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak için futbol takımını motive ederke, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Siyah-beyazlılar, Medel ve Atiba'nın gitme ihtimaline karşılık ön libero sıkıntısına düşmemek için kolları erken sıvadı.
Birinci hedef Slavia Prag'da oynayan 23 yaşındaki Tomas Soucek.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Prag seyahatinde izlediği Slavia Prag'da oynayan 23 yaşındaki Tomas Soucek'in menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı.
Sezon bitmeden genç oyuncunun işini bitirmek isteyen Başkan Fikret Orman hafta sonunda Prag'ı hem gezdi, hem Prag-Plzen maçını izledi, hem de Soucek'in menajeri Paska ile buluştu.