Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
Beşiktaş, Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
27 Eylül 2018 Perşembe, 09:16:18
Güncelleme: 09:17:08
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibi, attığı altı golle takımın en skorer ismi olan Ryan Babel'e yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
Siyah-beyazlı yönetimin, Babel'in sezon sonu bitecek mukavelesini uzatmayı planladığı, 2.1 milyon Euro olan ücretini ise 3 milyon Euro'ya çıkaracağı öğrenildi.
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
31 yaşındaki futbolcuya sezon başında Flamengo kulübü talip olmuş ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti.
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
Ancak Hollandalı yıldız, kendisine önerilen 3 milyon Euro'yu geri çevirip 4 milyon Euro isteyince transferi gerçekleşmemişti.
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
Babel'in, Beşiktaş'ın teklifini kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
Öte yandan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Almanya ve Belçika ile oynayacakları maçların geniş kadrosunu açıkladı. Koeman, kadroda Ryan Babel'e de yer verdi.
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme