Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme

    Beşiktaş, Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 09:16:18 Güncelleme: 09:17:08
    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
    • 1
    • 7
    Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve ekibi, attığı altı golle takımın en skorer ismi olan Ryan Babel'e yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
    • 2
    • 7
    Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme

    Siyah-beyazlı yönetimin, Babel'in sezon sonu bitecek mukavelesini uzatmayı planladığı, 2.1 milyon Euro olan ücretini ise 3 milyon Euro'ya çıkaracağı öğrenildi.

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
    • 3
    • 7
    Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme

    31 yaşındaki futbolcuya sezon başında Flamengo kulübü talip olmuş ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti.

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
    • 4
    • 7
    Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme

    Ancak Hollandalı yıldız, kendisine önerilen 3 milyon Euro'yu geri çevirip 4 milyon Euro isteyince transferi gerçekleşmemişti.

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
    • 5
    • 7
    Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme

    Babel'in, Beşiktaş'ın teklifini kabul edip etmeyeceği ise merak konusu.

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
    • 6
    • 7
    Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme

    Öte yandan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Almanya ve Belçika ile oynayacakları maçların geniş kadrosunu açıkladı. Koeman, kadroda Ryan Babel'e de yer verdi.

    Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme
    • 7
    • 7
    Beşiktaştan Ryan Babele yeni sözleşme
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN