Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde Hollanda temsilcisi Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un durumu netleşiyor. Liglerin tescil edilmesi üzerine siyah-beyazlı takıma dönecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu için yol haritası bellli oldu. İşte detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 08:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara yeniden başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılarda 12 Haziran'da başlayacak lig öncesi takıma üç isim geri dönüyor.
Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, Fransız temsilcisi Toulouse'a gönderilen Isimat- Mirin ile devre arası Hollanda kulübü Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup gelecek ay Beşiktaş'a dönecek.
Üç oyuncunun da forma giydiği ligler tescil edilmiş ve son nokta koyulmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarda 7.5 yıl aralıksız forma giyen ve ardından Feyenoord'a giden Oğuzhan ile haziranın ilk haftası masaya oturulması kararlaştırıldı.