Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde Hollanda temsilcisi Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un durumu netleşiyor. Liglerin tescil edilmesi üzerine siyah-beyazlı takıma dönecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu için yol haritası bellli oldu. İşte detaylar...

22 Mayıs 2020 Cuma 08:32
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara yeniden başladı.

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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Siyah-beyazlılarda 12 Haziran'da başlayacak lig öncesi takıma üç isim geri dönüyor.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, Fransız temsilcisi Toulouse'a gönderilen Isimat- Mirin ile devre arası Hollanda kulübü Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup gelecek ay Beşiktaş'a dönecek.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Üç oyuncunun da forma giydiği ligler tescil edilmiş ve son nokta koyulmuştu.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılarda 7.5 yıl aralıksız forma giyen ve ardından Feyenoord'a giden Oğuzhan ile haziranın ilk haftası masaya oturulması kararlaştırıldı.

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