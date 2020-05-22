Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup kararı! Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde Hollanda temsilcisi Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un durumu netleşiyor. Liglerin tescil edilmesi üzerine siyah-beyazlı takıma dönecek olan tecrübeli orta saha oyuncusu için yol haritası bellli oldu. İşte detaylar...