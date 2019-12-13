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Beşiktaş'tan devre arasında iki bomba birden! Geri dönüyor...
Kartal, Lyon defterini kapatma kararı alan Brezilyalı stoperin geri dönüşüne bonservis bedeli ödememek koşuluyla sıcak bakıyor. Kendisiyle sezon başında da ilgilenen Beşiktaş'a gelmek isteyen 25 yaşındaki Ganalı, ayrılık için kulüp yönetiminden kolaylık talep etti. İşte detaylar...
13 Aralık 2019 Cuma 23:08
Güncelleme: 13.12.2019 23:08
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Avrupa'ya veda etmesinin ardından tamamen Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandırıldı.
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Lyon taraftarları ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı sorunla bir anda siyah-beyazlı camianın gündemine gelen MarceloGuedes için yönetim beklemeye geçti.
Hem kendisinin hem de ailesinin Beşiktaş'a olan sevgisi bilinen Brezilyalı futbolcu, Fransız kulübüyle kesin olarak yollarını ayırmak istiyor.
Beşiktaş yönetimi, Lyon'la ilişkisini kesmesi koşuluyla Marcelo'ya sıcak bakıyor.
Bir başka seçenek ise 32 yaşındaki yıldızın bedelsiz olarak kiralanması.