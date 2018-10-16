Beşiktaştan Babele yeni kontrat!

Beşiktaş'ın bu sezonki en formda ismi Ryan Babel, ülkesi Hollanda'nın Almanya karşısında oynadığı maçın ardından Flamengo'ya yeşil ışık yaktı, yönetim harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanıyor.
16 Ekim 2018 Salı, 13:08:41
Güncelleme: 13:11:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sezon başında Brezilya temsilcisi Flamengo'nun kapısından dönmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
31 yaşındaki kanat oyuncusu, Kırmızı- Siyahlılar'la anlaşmış ancak kulüplerin ortak bir noktada buluşamaması sonrasında takımda kalmıştı.
Olaylı transfer döneminin ardından Kara Kartal'da iyi bir sezon başlangıcına imza atmayı başaran Babel, 14 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyip yıldızını parlatmıştı.
Beşiktaş'la sezon sonunda kontratı sona erecek olan deneyimli futbolcunun, önceki günkü Hollanda-Almanya mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalar, yönetimi harekete geçirdi.
BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda formasıyla Almanya'ya karşı 3-0 kazandıkları mücadelenin ardından geleceğiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;