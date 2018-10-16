Beşiktaştan Babele yeni kontrat! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Beşiktaş'tan Babel'e yeni kontrat!

    Beşiktaş'ın bu sezonki en formda ismi Ryan Babel, ülkesi Hollanda'nın Almanya karşısında oynadığı maçın ardından Flamengo'ya yeşil ışık yaktı, yönetim harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanıyor.
    16 Ekim 2018 Salı, 13:08:41 Güncelleme: 13:11:19
    Beşiktaştan Babele yeni kontrat!

    Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sezon başında Brezilya temsilcisi Flamengo'nun kapısından dönmüştü.

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    Beşiktaştan Babele yeni kontrat!

    31 yaşındaki kanat oyuncusu, Kırmızı- Siyahlılar'la anlaşmış ancak kulüplerin ortak bir noktada buluşamaması sonrasında takımda kalmıştı.

    Beşiktaştan Babele yeni kontrat!

    Olaylı transfer döneminin ardından Kara Kartal'da iyi bir sezon başlangıcına imza atmayı başaran Babel, 14 karşılaşmada 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyip yıldızını parlatmıştı.

    Beşiktaştan Babele yeni kontrat!

    Beşiktaş'la sezon sonunda kontratı sona erecek olan deneyimli futbolcunun, önceki günkü Hollanda-Almanya mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalar, yönetimi harekete geçirdi.

    Beşiktaştan Babele yeni kontrat!

    BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

    UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda formasıyla Almanya'ya karşı 3-0 kazandıkları mücadelenin ardından geleceğiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

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