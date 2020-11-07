Beşiktaş'ta transfer zirvesi! İlk hedef belli oldu
Gaziantep FK deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Yalçın'a destek veren Çebi, takımdaki eksiklerle ilgili yapılması gerekenleri görüşecek. İşte Kartal'ın izleyeceği transfer rotası... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
07 Kasım 2020 Cumartesi 13:24, Güncelleme 07.11.2020 13:35
Beşiktaş'ta transfer zirvesi! İlk hedef belli oldu