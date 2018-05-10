Beşiktaş'ta transfer taaruzu başlıyor

Kartal'ın Bordo-Mavili ekipten istediği diğer isim ise Okay Yokuşlu. Sözleşmesinde '7 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Okay için pazarlık yapılacak. Transferin 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir ücrete bitirilmesi bekleniyor.