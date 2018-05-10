Beşiktaş'ta transfer taaruzu başlıyor
Kadroyu gençleştirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından birçok oyuncuyu gündemine aldı. Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması halinde 'kemer sıkma' politikası uygulayacak olan Kartal, yaşlı ve yüksek maliyetli oyunculardan kurtulup yerlerine daha uygun isimler almayı hedefliyor.
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