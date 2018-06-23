Beşiktaş'ta transfer için flaş 9 gelişme!
OĞUZHAN DIŞINDA BİR GELİŞME YOK
Gelecek sezon için iddialı bir takıma sahip olmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, transferde henüz somut adımlar atılmadığı için istediği planları yapamıyor. Siyah-beyazlı takımda şu an için neredeyse hiçbir şey belli değil. Sözleşmesi uzatılan Oğuzhan Özyakup dışında bir gelişme yok.
MITROVIC TRANSFERİNDE SON DURUM
Mitrovic için Club Brugge 3,5 milyon avroluk teklif yaptı. Beşiktaş'taki performansı beğenilmediği için geçen sezon kiralanan Hırvat stoper, Tosic gittiği için kıymete binmiş durumda. Artık kadroda düşünülmeyen Negredo ve Love için tatmin edici bir teklif gelmemesi sebebiyle de golcü transferinde beklenen hamleler yapılamıyor. Burak Yılmaz gelmek için hazır, hatta Ümraniye Tesisleri yakınında ev bile tuttu ama Negredo ya da Love gitmedikçe bu transferin gerçekleşmesi de oldukça zor
TOLGAY ARSLAN İÇİN TEKLİF VAR
Tolgay Arslan'ın ise ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alman Kulübü Stuttgart 6 milyon avroluk teklif yapmıştı ve taraflar anlaşmaya yakın. Eğer transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar Everton forması giyen Davy Klaassen ya da Manuel Fernandes'ten birini kadrosuna katacak.
BOYKO İLE VEDALAŞILACAK
Siyah-Beyazlılar'a 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde katılan Denys Boyko'yla yıldızı bir türlü barışmayan Şenol Güneş, verdiği şansları değerlendirememesi sebebiyle Ukraynalı eldivene hep olumsuz bakmıştı.Bu durum sebebiyle Malaga'nın ardından geçen sezon son olarak Dinamo Kiev'e kiralanan 30 yaşındaki file bekçisiyle ilgili olarak kararını veren Güneş, kulüple 2 yıl daha kontratı bulunan Boyko'yla yolların ayrılmasını istedi.
ARAS ÖZBİLİZ'İN ŞANSI HİÇ YOK
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda kendisine yer bulamayan isimlerden biri de Aras Özbiliz... 2016-17 sezonunun ara transfer döneminde takıma kazandırılan tecrübeli kanat oyuncusu, son olarak geçen sezon da Moldova Ligi ekibi Sheriff'e kiralanmıştı. Bu kulüpte 4 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübe geri dönme kararı almıştı. Ancak Şenol Güneş, bu oyuncu için de olumsuz rapor verdi.
VAGNER LOVE KADRODA OLMAYACAK
Kara Kartal'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, Beşiktaş'ta beklenen etkiyi gösterememişti. Geçen sezon 13 karşılaşmada 4 gollük performans ortaya koyan 34 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş'in gönderilecekler listesinde yer aldı. Deneyimli oyuncuyla Brezilya Ligi ekiplerinden; Flamengo ve Palmeiras'ın ilgilendiği öğrenilirken Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'in kararı sonrasında bu futbolcuyla düşük bir bedel karşılığında yollarını ayırabileceği öğrenildi.
VELİ KAVLAK İÇİN SON BİR ŞANS
Omuz bölgesindeki sakatlık sebebiyle yaklaşık 3 sezondur ameliyat üstüne ameliyat geçiren ve futboldan ayrı kalan Veli Kavlak da Şenol Güneş'in raporunda yer aldı. Kulüple 1 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönme azmini göz önünde bulunduran Şenol Güneş'in, çabasını yakından takip ettiği oyuncuyla ilgili olarak kararını yeni sezon kampı sonrasında vereceği kaydedildi. (Sporx)
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