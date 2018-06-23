Beşiktaş'ta transfer için flaş 9 gelişme!

MITROVIC TRANSFERİNDE SON DURUM

Mitrovic için Club Brugge 3,5 milyon avroluk teklif yaptı. Beşiktaş'taki performansı beğenilmediği için geçen sezon kiralanan Hırvat stoper, Tosic gittiği için kıymete binmiş durumda. Artık kadroda düşünülmeyen Negredo ve Love için tatmin edici bir teklif gelmemesi sebebiyle de golcü transferinde beklenen hamleler yapılamıyor. Burak Yılmaz gelmek için hazır, hatta Ümraniye Tesisleri yakınında ev bile tuttu ama Negredo ya da Love gitmedikçe bu transferin gerçekleşmesi de oldukça zor