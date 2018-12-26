Beşiktaşta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş'ta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo

Beşiktaş'ta stoper adayları belli oldu! Pepe'yi gönderen, Domagoj Vida'yı da satmayı planlayan siyah-beyazlılar Porto'dan Mbemba ve Huesca'da kiralık oynayan Semedo'nun peşine düştü.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:38:39 Güncelleme: 09:31:45
Beşiktaşta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında stoperleri belirledi.

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Beşiktaşta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo

Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ilk oyuncunun, 'gençleşme' operasyonu çerçevesinde Porto'da şans bulmayan Chancel Mbemba olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaşta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo

2015-16'da Newcastle'a 12 milyon euro'ya, bu sezon başında ise Porto'ya 4.2 milyon euro'ya giden Kongolu stoperin şans bulamadığı için satılması kararı alındı.

Beşiktaşta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo

Beşiktaş'ın Mbemba için Porto'yu 2.5 milyon euro'ya ikna ettiği, 24 yaşındaki 1.82'lik stopere de yılda 1.5 milyon euro'dan 4 yıllık anlaşma önerdiği belirtildi.

Beşiktaşta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo

DOMAGOJ VIDA GİDERSE GELECEK
Öte yandan Vida'nın takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın defansın lideri olarak transfer edeceği isminse Villareal'in 14 milyon euro ödediği ama performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ruben Semedo olduğu iddia edildi.

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