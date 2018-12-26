Beşiktaşta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo

Beşiktaş'ta stoper adayları belli oldu! Chancel Mbemba ve Ruben Semedo
Beşiktaş'ta stoper adayları belli oldu! Pepe'yi gönderen, Domagoj Vida'yı da satmayı planlayan siyah-beyazlılar Porto'dan Mbemba ve Huesca'da kiralık oynayan Semedo'nun peşine düştü.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:38:39
Güncelleme: 09:31:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında stoperleri belirledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ilk oyuncunun, 'gençleşme' operasyonu çerçevesinde Porto'da şans bulmayan Chancel Mbemba olduğu ortaya çıktı.
2015-16'da Newcastle'a 12 milyon euro'ya, bu sezon başında ise Porto'ya 4.2 milyon euro'ya giden Kongolu stoperin şans bulamadığı için satılması kararı alındı.
Beşiktaş'ın Mbemba için Porto'yu 2.5 milyon euro'ya ikna ettiği, 24 yaşındaki 1.82'lik stopere de yılda 1.5 milyon euro'dan 4 yıllık anlaşma önerdiği belirtildi.
DOMAGOJ VIDA GİDERSE GELECEK Öte yandan Vida'nın takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın defansın lideri olarak transfer edeceği isminse Villareal'in 14 milyon euro ödediği ama performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ruben Semedo olduğu iddia edildi.