Beşiktaş'ta Sergen Yalçın çılgınlığı! "Tek çare..."

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçın son bölümünde dağıldı. Yeni Malatyaspor 85'te Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in golüyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Beşiktaş'ın evindeki 18. maçlık yenilmezlik serisi de sona ererken Vodafone Park'ta 35 maçlık gol atma serisi de noktalandı. Maçtan sonra ise Sergen Yalçın çılgınlığı yaşandı. İşte son gelişmeler...

15 Aralık 2019 Pazar 21:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





