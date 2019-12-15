Beşiktaş'ta Sergen Yalçın çılgınlığı! "Tek çare..."

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Beşiktaş nefes kesen maçın son bölümünde dağıldı. Yeni Malatyaspor 85'te Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in golüyle 2-0 kazandı ve Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Beşiktaş'ın evindeki 18. maçlık yenilmezlik serisi de sona ererken Vodafone Park'ta 35 maçlık gol atma serisi de noktalandı. Maçtan sonra ise Sergen Yalçın çılgınlığı yaşandı. İşte son gelişmeler...
15 Aralık 2019 Pazar 21:31
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
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İki ekip kıran kırana geçen nefes kesen mücadelede Yeni Malatyaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş 27 puanda kaldı. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri üst üste üç deplasman beraberliğinin ardından bu kez kritik bir üç puan elde etti.
Bifouma'nın85'te attığı şık gol Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getirdi.