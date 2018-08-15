Beşiktaşta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!

    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:59:24 Güncelleme: 01:00:20
    Beşiktaş'ta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!
    • 1
    • 8
    Beşiktaşta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!

    Beşiktaş'ta kriz büyük... Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda bulunan golcü isimlerden Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek aldıkları paranın hakkını veremediği gibi takımdan gitmeye de sıcak bakmıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!
    • 2
    • 8
    Beşiktaşta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!

    Negredo yılda 4.3 milyon Euro, Vagner Love 1.8 milyon Euro ve M.Pektemek de 1.6 milyon Euro alıyor.

    Beşiktaş'ta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!
    • 3
    • 8
    Beşiktaşta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!

    TRANSFERİ ENGELLİYORLAR
    Kartal'da beklenen performansı veremeyen 3 oyuncu yılda toplam 7.7 milyon Euro (55 milyon Lira) kazanıyor.

    Beşiktaş'ta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!
    • 4
    • 8
    Beşiktaşta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!

    Bu durum Beşiktaş'ın kasasına büyük darbe vururken transfer yapılmasını da engelliyor.

    Beşiktaş'ta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!
    • 5
    • 8
    Beşiktaşta oynamayan oyuncuların maaşı can sıkıyor!

    GELEN TEKLİFLER ÇOK YETERSİZ
    Beşiktaş Yönetimi 3 futbolcuyu bir an önce satmak istemesine rağmen gelen teklifler yetersiz kalıyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN