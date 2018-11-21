Beşiktaşta Meksikalı Javier Hernandez harekatı - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Meksikalı Javier Hernandez harekatı
ESPN'de yer alan özel haberde, West Ham forması giyen Meksikalı golcü Javier Hernandez'in siyah-beyazlılar tarafından kiralık istendiği belirtildi.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 01:00:32
Güncelleme: 07:40:06
Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, ilk hamlesini yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle forvet konusunda iyi bir golcüyle anlaşmak isteyen Beşiktaş, West Ham United forması giyen Chicharito (Küçük bezelye) lakaplı Javier Hernandez için ilk teması sağladı.
Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, bu futbolcu için ilk temasını sağlarken, West Ham'a kiralık teklifinde bulunuldu.
Meksikalı golcüyle ilgili girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandıracak olan siyah- beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcuyla bir an önce anlaşma sağlamak istiyor.
106 KEZ MİLLİ OLDU
West Ham'da şu anda en fazla kazanan oyuncu olarak dikkat çeken Hernandez için kulübü de mali yükün altından kalkmak için Beşiktaş'la anlaşmaya sıcak bakıyor.