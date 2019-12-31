Beşiktaş'ta Ljajic depremi! Yönetime rest çekti

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Siyah-beyazlılar, listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırırken mevcut oyuncuların son durumları hakkında karar aşamasına gelinmişti. Beşiktaş'taki performansı zaman zaman eleştirilen Adem Ljajic yönetime rest çekti. İşte Beşiktaş'ta transferde son durum ve yaşanan Adem Ljajic şoku...
31 Aralık 2019 Salı 07:41
Güncelleme: 31.12.2019 07:41
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'ten beklenmedik bir hamle geldi.
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Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı bir performans sergilerken kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de üst üste alınan seri galibiyetlerle moral depolamıştı.
Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri takımda şok etkisi yaratırken, ligin ilk yarısının son maçında Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş, devreyi galibiyetle tamamladı.
Süper Lig'de topladığı 30 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılarda gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar transfer hedefleriyle ilgili somut adımlar atarken mevcut oyuncular için karar aşamasına gelmişti.