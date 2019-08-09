Beşiktaş'ta gündem Miguel Borja

Yeni sezon için kadosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde yeni bir isim var. Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun ve Porto'da oynayan diğer bir eski golcüsü Aboubakar'dan umduğunu bulamayınca başka bir hedefe yöneldi.

9 Ağustos 2019 Cuma 06:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





