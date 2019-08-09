Beşiktaş'ta gündem Miguel Borja

Yeni sezon için kadosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde yeni bir isim var. Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun ve Porto'da oynayan diğer bir eski golcüsü Aboubakar'dan umduğunu bulamayınca başka bir hedefe yöneldi.
9 Ağustos 2019 Cuma 06:47
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde yaşanan sakatlıklar tüm transfer politikasını altüst etti.
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Kadrosunu bir kanat (Boyd), bir stoper (Ruiz), bir de sağ bek (Douglas) alarak güçlendiren siyah-beyazlılar; Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle yeniden forvet arayışlarına hız verdi.
Bu periyotta ilk olarak eski yıldızları Cenk Tosun ile görüşen ancak kulübü Everton'dan kiralama için 'olumsuz' yanıt alan yönetim; ardından Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar için de 'satmıyoruz' yanıtını duyunca rotasını eski gözdelerinden Miguel Borja'ya çevirdi.
SATIŞ OPSİYONLU KİRALAMA
Brezilya basını, bir süre önce gelecek sezon Palmeiras'ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja'yı, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği iddiasında bulunmuştu.
26 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da artık Avrupa'da forma giymek istediği ve bu yüzden Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakacağı ifade edilirken; Brezilya ekibinin, Kolombiyalı santrforun satışında zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.