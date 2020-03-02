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Beşiktaş'ta son karar! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül için yeni karar! Siyah beyazlılar, sözleşmeleri sona erecek 2 yıldızı için çalışmalarına başlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mutlaka devam etmelerini istediği iki yıldız için de şartlar belli oldu. İşte Beşiktaş'ın Caner ve Gökhan'a sunacağı teklifin detayları...

2 Mart 2020 Pazartesi 09:59 Güncelleme: 02.03.2020 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





