Beşiktaş'ta son karar! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül için yeni karar! Siyah beyazlılar, sözleşmeleri sona erecek 2 yıldızı için çalışmalarına başlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mutlaka devam etmelerini istediği iki yıldız için de şartlar belli oldu. İşte Beşiktaş'ın Caner ve Gökhan'a sunacağı teklifin detayları...
2 Mart 2020 Pazartesi 09:59
Güncelleme: 02.03.2020 09:59
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Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmalarını istediği deneyimli savunma bekleriyle önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor.
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Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş Yönetimi sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yola devam etmenin planlarını yapıyor.
Kartal'a 2016 yılında ezeli rakip Fenerbahçe'den bedelsiz gelen 35 yaşındaki Gökhan Gönül yıllık 1 milyon 650 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına 4 bin euro kazanıyor.
Inter'den 2016'da 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki Caner Erkin'e ise 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret ve puan başına 4 bin euro ödeniyor.
Yaşanan mali kriz ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu finansal fair play talimatı nedeniyle futbol takımına ait harcamaları azaltmak zorunda olan siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ciddi miktarda fedakarlık yapmalarını isteyecek.