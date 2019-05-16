Siyah-beyazlı yönetim sezon bittikten sonra yeni teknik adamı açıklayacak. Listede Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut şimdiden öne çıkan isimler oldu... Bu 5 isim dışında Orman, Bundesliga tecrübesi olan bir başka hocayla da görüştü.
16 Mayıs 2019 Perşembe 07:37
Güncelleme: 16.05.2019 07:37
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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde
Beşiktaş'ta pazar günü yapılan seçimin ardından yeniden Başkan seçilen Fikret Orman, yeni yönetimiyle yaptığı ilk toplantıda teknik direktör adaylarını da masaya yatırdı.
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Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde
Siyah-beyazlı yönetimin ilk icraatı, sezon biter bitmez en geç 1 hafta içinde teknik direktörü açıklamak olacak.
Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde
Görüşülmesi kesin olan isimlerin Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde
MİRCEA LUCESCU ÇOK TECRÜBELİ
Türkiye'de futbol ortamını çok iyi bilmesi ve Süper Lig tecrübesinin olması Lucescu'yu avantajlı duruma getiriyor.
Beşiktaş'ta geri sayım başladı! 5'i bir yerde
Bunun yanında, siyah beyazlı ekipte taraftarların çok istediği Sergen en güçlü 2. aday konumuna yükselmiş durumda.