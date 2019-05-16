Beşiktaş'ın hoca adayları 5 favori 1 sürpriz

Siyah-beyazlı yönetim sezon bittikten sonra yeni teknik adamı açıklayacak. Listede Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut şimdiden öne çıkan isimler oldu... Bu 5 isim dışında Orman, Bundesliga tecrübesi olan bir başka hocayla da görüştü.

16 Mayıs 2019 Perşembe 07:37 Güncelleme: 16.05.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





