Beşiktaşta Domagoj Vida sol beke! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
Beşiktaş'ta sakat olan Adriano ile cezalı Caner Erkin Kayserispor maçında yok. Sol bekte Vida oynayabilir.
28 Eylül 2018 Cuma, 01:32:19
Güncelleme: 01:32:37
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Adriano forma giyememişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
Derbi karşılaşmasının bitiş düdüğüyle Caner Erkin ikinci sarıdan kırmızı görerek cezalı duruma düşmüştü.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
İki futbolcunun olmaması defansın dışında orta saha kurgusunu da değiştirecek.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
Pepe ile stoperde oynayan Vida'nın sol beke çekilmesi, cezası sona eren Medel'in ise stopere geçmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
Defansın merkezinde Pepe-Roco ikilisinin görev alması halinde orta alanda Medel-Atiba ikilisi oynayabilir.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
Bir diğer seçenek ise Gökhan Gönül'ün sol beke, Medel'in sağ beke geçmesi.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida sol beke!
Teknik direktör Şenol Güneş, son kararını bugün yapılacak son antrenman sonrası verecek.