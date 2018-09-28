Beşiktaşta büyük operasyon! 9 isim... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...

    Babel, Pepe, Adriano ile devre arasında görüşülecek. Atiba, Ljajic, Tolga, Töre için sezon sonu bekleniyor. Mertcan ile Pektemek yolcu...

    28 Eylül 2018 Cuma, 01:00:29 Güncelleme: 01:33:41
    Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
    • 1
    • 11
    Beşiktaşta büyük operasyon! 9 isim...

    Siyah-beyazlılar, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar için planlarını yapıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
    • 2
    • 11
    Beşiktaşta büyük operasyon! 9 isim...

    Şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı.

    Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
    • 3
    • 11
    Beşiktaşta büyük operasyon! 9 isim...

    Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak.

    Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
    • 4
    • 11
    Beşiktaşta büyük operasyon! 9 isim...

    Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon euro'ya çıkarılacak.

    Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
    • 5
    • 11
    Beşiktaşta büyük operasyon! 9 isim...

    Beşiktaş'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN