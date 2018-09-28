Beşiktaşta büyük operasyon! 9 isim... - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
Babel, Pepe, Adriano ile devre arasında görüşülecek. Atiba, Ljajic, Tolga, Töre için sezon sonu bekleniyor. Mertcan ile Pektemek yolcu...
28 Eylül 2018 Cuma, 01:00:29
Güncelleme: 01:33:41
Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
Siyah-beyazlılar, 30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar için planlarını yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
Şu anda gündemi en çok meşgul eden isim Ryan Babel. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana muhteşem oynayan Hollandalı yıldız, sürekli olarak milli takıma davet edilmeye başladı.
Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
Yıllık 2.1 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 2 seneliğine anlaşma zemini aranacak.
Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
Zam isteyen Babel'in maaşı 2.5 milyon euro'ya çıkarılacak.
Beşiktaş'ta büyük operasyon! 9 isim...
Beşiktaş'ın 10 numaralı bölgeye Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic içinse sezon sonunu bekleyecek.