Beşiktaşta bütçe krizi! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta bütçe krizi!

    UEFA ile imzaladığı anlaşmaya uymakta zorlanan Beşiktaş devre arasında Hırvat futbolcuyu satmanın hesaplarını yapıyor.

    15 Ekim 2018 Pazartesi, 10:19:22 Güncelleme: 10:21:12
    Beşiktaşta bütçe krizi!

    Bu sezon iki yıldır kasasına koyduğu Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan siyah-beyazlı kulüp denk bütçeyi tutturmak için çare arıyor.

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    Beşiktaşta bütçe krizi!

    Kartal, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'in kadrosunda görmek istediği Domagoj Vida'yı cazip bir bonservis bedeli karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

    Beşiktaşta bütçe krizi!

    Son yıllarda mali disiplinden taviz vermeyerek, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyum sağlamayı başaran Beşiktaş'ın bu sezon denk bütçe konusunda bir hayli zorlandığı ortaya çıktı.

    Beşiktaşta bütçe krizi!

    İki yıldır kasasına koyduğu Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bu sezon mahrum kalan siyah-beyazlı kulübün, UEFA ile imzaladığı, son senesine giren denk bütçe anlaşmasını tutturmak için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

    Beşiktaşta bütçe krizi!

    Yaz transfer döneminde mümkün olduğu kadar tasarruf yaparak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, denk bütçe konusunda UEFA ile sorun yaşamamak için devre arasında oyuncu satmaya hazırlanıyor.

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