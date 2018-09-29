Beşiktaşta Atiba sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Kayserispor maçı öncesi düşünceli
29 Eylül 2018 Cumartesi, 10:41:14
Güncelleme: 10:42:51
Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
Siyah-beyazlılarda en büyük soru işareti sol bekte yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
Adriano'nun sakatlığı devam ederken geçtiğimiz hafta oynanan derbide Caner de cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
Hakeme itirazları sonrasında 90 dakikanın bitiminde 2. sarı kartını görüp oyundan atılan Caner Erkin takımını da bu hafta sol bekte çaresiz bıraktı.
Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
MEDEL SAHADA
Teknik direktör Şenol Güneş, iki sol bekinin de oynayamaması nedeniyle alternatif yaratmak için kolları sıvarken iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı.
Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
Adriano'nun tam olarak hazır olmaması sonrasında devşirme sol bek yaratmak zorunda kalan Güneş, Domagoj Vida ve Atiba'yı sol bekte denedi.