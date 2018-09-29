Beşiktaşta Atiba sürprizi! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş Kayserispor maçı öncesi düşünceli
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 10:41:14 Güncelleme: 10:42:51
    Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
    • 1
    • 8
    Beşiktaşta Atiba sürprizi!

    Siyah-beyazlılarda en büyük soru işareti sol bekte yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
    • 2
    • 8
    Beşiktaşta Atiba sürprizi!

    Adriano'nun sakatlığı devam ederken geçtiğimiz hafta oynanan derbide Caner de cezalı duruma düştü.

    Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
    • 3
    • 8
    Beşiktaşta Atiba sürprizi!

    Hakeme itirazları sonrasında 90 dakikanın bitiminde 2. sarı kartını görüp oyundan atılan Caner Erkin takımını da bu hafta sol bekte çaresiz bıraktı.

    Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
    • 4
    • 8
    Beşiktaşta Atiba sürprizi!

    MEDEL SAHADA

    Teknik direktör Şenol Güneş, iki sol bekinin de oynayamaması nedeniyle alternatif yaratmak için kolları sıvarken iki oyuncu üzerinde yoğunlaştı.

    Beşiktaş'ta Atiba sürprizi!
    • 5
    • 8
    Beşiktaşta Atiba sürprizi!

    Adriano'nun tam olarak hazır olmaması sonrasında devşirme sol bek yaratmak zorunda kalan Güneş, Domagoj Vida ve Atiba'yı sol bekte denedi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN