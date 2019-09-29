Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa sorusuna yanıt verdi!
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaşlı taraftarlar bu mağlubiyetten sonra yönetime ve Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi. Maçın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden önemli açıklamalar geldi. Trabzonspor'da galibiyet sevinci yaşanırken Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi ve istifa sorusuna yanıt verdi. İşte her iki cephenin maç sonu açıklamaları...
29 Eylül 2019 Pazar 22:00
Güncelleme: 29.09.2019 22:05
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Abdoulay Diaby: Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz. Hatalarımızı incelememiz gerekiyor. negatif olmamalıyız.
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Bu taraftar için her şeyimizi vermeliyiz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz. Daha iyisini yapmalıyız."
Üçüncü bölgede tehlike yaratamıyoruz. Top kayıplarından sonra rakibe çok pozisyon veriyoruz. Bunu tersine çevirdikten sonra her şey daha iyi olacak.
Maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmanız gerek. Takım savunmasında düzeltmemiz gerekenler var.
Hücuma çıkarken bazen aceleci davranıyoruz, çok top kaybediyoruz ve bu da bizi olumsuz etkiliyor. Ortada çok büyük bir hayal kırıklığı var. Bunu düzeltmeliyiz.