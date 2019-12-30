Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, gösterdikleri performansla hayal kırıklığına neden olan dev kulüpler ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek. Bu kulüplerden biri olan Beşiktaş'ta da 3 isimle yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

30 Aralık 2019 Pazartesi 08:47 Güncelleme: 30.12.2019 08:47
Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Süper Lig'in ilk devresini topladığı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı çıkışla kötü başlangını unuttursa da ara transferde önemli kararlar alacak.

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Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Siyah-beyazlılar kadroya önemli takviyeler yapmaya hazırlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ayrılacak isimler de netleşiyor.

Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı Ajdin Hasic'i kiralama planı yaptığı öğrenildi. 6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de bir yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak.

Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Bu arada Hasic'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro imza parası için oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Beşiktaş Yönetimi'nin Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Diaby'i de göndermek istediği ifade ediliyor.

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