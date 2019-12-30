Beşiktaş'ta 3 ayrılık! İşte o sürpriz isimler...

Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, gösterdikleri performansla hayal kırıklığına neden olan dev kulüpler ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek. Bu kulüplerden biri olan Beşiktaş'ta da 3 isimle yolların ayrılabileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...
30 Aralık 2019 Pazartesi 08:47
Güncelleme: 30.12.2019 08:47
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Süper Lig'in ilk devresini topladığı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı çıkışla kötü başlangını unuttursa da ara transferde önemli kararlar alacak.
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Siyah-beyazlılar kadroya önemli takviyeler yapmaya hazırlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ayrılacak isimler de netleşiyor.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı AjdinHasic'i kiralama planı yaptığı öğrenildi. 6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de bir yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak.
Bu arada Hasic'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro imza parası için oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.
Beşiktaş Yönetimi'ninSportingLizbon'dan kiralanan AbdoulayDiaby'i de göndermek istediği ifade ediliyor.