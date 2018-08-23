Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
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Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan kaleci ve forvet için girişimlerini sürdürürken diğer taarftan da 10 numara arayışlarını tam gaz sürdürüyor.
Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
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Talisca'nın boşluğunu doldurmak isteyen yönetim bir süredir Kagawa ve Lucas Lima için nabız yokluyor.
Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
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Dortmund'la görüşülüyor
Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kagawa için bir süredir Dortmund'la görüşmelerini sürdüren yönetim Japon yıldızı ikna etmeyi başarmasına rağmen Alman kulübüyle anlaşamadı.
Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
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Beşiktaş kiralamak istiyor
Dortmund'un Kagawa'yı kiralık vermek istememesi en büyük pürüzü oluşturuyor. Beşiktaş ise bonserviz bedeline yanaşmıyor. 2 kulüp arasında görüşmeler tam gaz devam ederken belirsizlik sürüyor.
Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
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B planı Brezilyalı star Lima
Beşiktaş 10 numara transferini bir an önce sonuçlandırmak isterken Palmeiras'lı Lucas Lima da alternatifler arasında bulunuyor. Kagawa'da olumsuz bir sonuç çıkması durumunda Lima için masaya oturulacak.