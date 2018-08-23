Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

Beşiktaş Talisca'nın boşluğunu Kagawa ya da Lucas Lima'dan biriyle dolduracak. Öncelik Kagawa olmasına rağmen Lima için de görüşmeler devam ediyor

23 Ağustos 2018 Perşembe, 01:39:31 Güncelleme: 01:39:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





