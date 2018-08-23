Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

    Beşiktaş Talisca'nın boşluğunu Kagawa ya da Lucas Lima'dan biriyle dolduracak. Öncelik Kagawa olmasına rağmen Lima için de görüşmeler devam ediyor
    23 Ağustos 2018 Perşembe, 01:39:31 Güncelleme: 01:39:38
    Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
    • 1
    • 6
    Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

    Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
    • 2
    • 6
    Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

    Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan kaleci ve forvet için girişimlerini sürdürürken diğer taarftan da 10 numara arayışlarını tam gaz sürdürüyor.

    Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
    • 3
    • 6
    Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

    Talisca'nın boşluğunu doldurmak isteyen yönetim bir süredir Kagawa ve Lucas Lima için nabız yokluyor.

    Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
    • 4
    • 6
    Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

    Dortmund'la görüşülüyor

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in çok istediği Kagawa için bir süredir Dortmund'la görüşmelerini sürdüren yönetim Japon yıldızı ikna etmeyi başarmasına rağmen Alman kulübüyle anlaşamadı.

    Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
    • 5
    • 6
    Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

    Beşiktaş kiralamak istiyor

    Dortmund'un Kagawa'yı kiralık vermek istememesi en büyük pürüzü oluşturuyor. Beşiktaş ise bonserviz bedeline yanaşmıyor. 2 kulüp arasında görüşmeler tam gaz devam ederken belirsizlik sürüyor.

    Beşiktaş'ta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima
    • 6
    • 6
    Beşiktaşta 10 numaraya iki aday: Shinji Kagawa ve Lucas Lima

    B planı Brezilyalı star Lima

    Beşiktaş 10 numara transferini bir an önce sonuçlandırmak isterken Palmeiras'lı Lucas Lima da alternatifler arasında bulunuyor. Kagawa'da olumsuz bir sonuç çıkması durumunda Lima için masaya oturulacak.

    (Takvim)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN