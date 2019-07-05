Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Transferin suskun takımı Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezon Süper ligi Medipol Başakşehir ile ikinci sırada tamamlayan teknik direktör Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren siyah-beyazlılar 1 transferi imza noktasına getirdi. Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiralayan Kartal'da yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

5 Temmuz 2019 Cuma 21:49
Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarına devam Beşiktaş yönetimi transferde sağlam adımlar atmak istiyor.

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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Yapılacak takviyelerde aceleci davranmayan siyah-beyazlı kurmaylar nokta atışı takviyelerle takımı güçlendirme hedefinde.

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Buna göre, transfer sezonunun suskun takımlarından biri olan siyah-beyazlılar ilk hamlesini yaptı.

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Transferi imza aşamasına getiren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu ile de yollar ayrılıyor.

İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmelerinden detaylar...

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Bonservisi Guimaraes kulübünde olan ve daha önce Beşiktaş'ın Tyler Boyd için yaptığı teklifi reddeden Portekiz kulübünün ikinci teklife sıcak baktığı öğrenildi.

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