Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Transferin suskun takımı Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Geçtiğimiz sezon Süper ligi Medipol Başakşehir ile ikinci sırada tamamlayan teknik direktör Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren siyah-beyazlılar 1 transferi imza noktasına getirdi. Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiralayan Kartal'da yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
5 Temmuz 2019 Cuma 21:49
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarına devam Beşiktaş yönetimi transferde sağlam adımlar atmak istiyor.
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Yapılacak takviyelerde aceleci davranmayan siyah-beyazlı kurmaylar nokta atışı takviyelerle takımı güçlendirme hedefinde.
Buna göre, transfer sezonunun suskun takımlarından biri olan siyah-beyazlılar ilk hamlesini yaptı.
Transferi imza aşamasına getiren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu ile de yollar ayrılıyor.
İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmelerinden detaylar...
Bonservisi Guimaraes kulübünde olan ve daha önce Beşiktaş'ın Tyler Boyd için yaptığı teklifi reddeden Portekiz kulübünün ikinci teklife sıcak baktığı öğrenildi.