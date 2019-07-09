Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta, önceki gün sağlık kontrolleri gerçekleşti. Siyah-Beyazlıların resmi internet sitesinden yayınlanan görüntülerde Beşitaş taraftarını çileden çıkaran bir fotoğraf paylaşıldı.
9 Temmuz 2019 Salı 12:09
Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!

Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle ilk çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk çalışma, koşuyla başladı.

Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!

İdmanın kalan bölümünde gruplar halinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.

Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!

Beşiktaş, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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