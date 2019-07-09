Beşiktaşlıları çıldırtan görüntü!

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta, önceki gün sağlık kontrolleri gerçekleşti. Siyah-Beyazlıların resmi internet sitesinden yayınlanan görüntülerde Beşitaş taraftarını çileden çıkaran bir fotoğraf paylaşıldı.
9 Temmuz 2019 Salı 12:09
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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başladı.
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Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle ilk çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk çalışma, koşuyla başladı.
İdmanın kalan bölümünde gruplar halinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.