Brezilya'da organize edilen Copa America'da, milli takım formasıyla başarılı bir performansa imza atan Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel'e turnuva sonrası teklif yapılmaya hazırlanılıyor.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 10:52
Güncelleme: 01.07.2019 10:52
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Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Brezilya'da organize edilen Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor.
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Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Gary Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkarken tecrübeli isim takımının yarı finale çıkmasında büyük rol oynadı.
Takımının oynadığı 4 maçın tamamında forma giyen Medel, birçok kulübün de transfer listesine girdi.
Milli takımda stoper oynayan Medel, yalnızca bir karşılaşmada sağ bekte forma giyerken bu maçta Şili, Uruguay'a 1-0 mağlup oldu ve Medel de 55. dakikada yerini Lichnovsky'ye bıraktı.
4-0 kazanılan Japonya maçında, 2-1 galip tamamlanan Ekvator maçında ve son olarak normal süresi 0-0 biten ve Şili'nin penaltılarla kazandığı Kolombiya maçında 90 dakika stoper oynayan Medel, takımının aldığı galibiyetlerde büyük rol oynadı.