Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir'i unutamadı. Futbolcu, iddiaya göre Özdemir'i sürekli telefonla aradı. Özdemir, eski aşkının yakın markajıyla çileden çıktı.

6 Aralık 2018 Perşembe, 12:04:51 Güncelleme: 12:06:05
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı

Demet Özdemir'in başı şu sıralar eski aşkıyla dertte!

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Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı

Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Özdemir'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, güzel oyuncuyu unutamadı.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı

26 yaşındaki futbolcu, Kasım 2017'de ayrıldığı ünlü oyuncuyu sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı

Bu ısrardan rahatsız olan Özdemir ise iddiaya göre her seferinde telefonu Özyakup'un suratına kapattı.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı

DURUMA YAMAN DA ŞAHİT OLDU
26 yaşındaki Özdemir'in sabrı, geçtiğimiz gün setteyken eski aşkının aramasıyla taştı.

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