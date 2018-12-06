Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Demet Özdemir’i unutamadı
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Demet Özdemir'i unutamadı. Futbolcu, iddiaya göre Özdemir'i sürekli telefonla aradı. Özdemir, eski aşkının yakın markajıyla çileden çıktı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 12:04:51
Güncelleme: 12:06:05
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Demet Özdemir'in başı şu sıralar eski aşkıyla dertte!
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Gazeteci Bilal Özcan'ın iddiasına göre Özdemir'le geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, güzel oyuncuyu unutamadı.
26 yaşındaki futbolcu, Kasım 2017'de ayrıldığı ünlü oyuncuyu sık sık telefonla arayıp barışmaya ikna etmeye çalışıyor.
Bu ısrardan rahatsız olan Özdemir ise iddiaya göre her seferinde telefonu Özyakup'un suratına kapattı.
DURUMA YAMAN DA ŞAHİT OLDU 26 yaşındaki Özdemir'in sabrı, geçtiğimiz gün setteyken eski aşkının aramasıyla taştı.