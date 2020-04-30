Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Erdal Torunoğulları yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kara Kartal, Braga'nın yıldızına talip oldu! İşte o gelişme yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Nisan 2020 Perşembe 13:39 Güncelleme: 30.04.2020 13:49
Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş, bir yandan mali problemlerini çözmek için kaynak ararken, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılandırmasını kurmak için çalışıyor.

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Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo...

Siyah beyazlılar, gelecek sezon bir çok yıldız futbolcusunun sözleşmesinde indirime gitmek isterken, yüksek maaş alan yıldızlarla da yollarını ayırmayı planlıyor.

Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo...

Özellikle takımda Vida, Ljajic gibi isimlerin aldığı yüksek maaş rakamları siyah beyazlıların boynunu bükerken, bu isimler için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirileceği bildirildi.

Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo...

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara siyah beyazlılar, transferde maliyeti düşük ve takıma kısa sürede uyum sağlayabilecek isimlerle resmi sözleşme imzalamanın yollarını arıyor.

Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo...

Erdal Torunoğulları, Türkiye'den ve dünyadan bir çok yıldızla temasa geçerken, menajerlere 'sözleşmesi sona eren ve bedelsiz' futbolcuların kendilerine önerilmesini talep etti.

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