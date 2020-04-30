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Beşiktaş'ın transferini yazdılar! Wilson Eduardo...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Erdal Torunoğulları yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kara Kartal, Braga'nın yıldızına talip oldu! İşte o gelişme yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

30 Nisan 2020 Perşembe 13:39 Güncelleme: 30.04.2020 13:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





