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Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların ara dönemde kadrosuna dahil etmek istediği Brezilyalı golcü için flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Hulk'a gelen teklifleri yazarken, oyuncunun transferi için son kararını vereceği günü de duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...

Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Hulk konusunda önemli gelişmeler yaşanacak... Bilindiği üzere siyah beyazlı kulübün hocası, yaptığı açıklamada Brezilyalı golcüye resmen ilgi duyduklarını açıklamıştı.

Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...

Bununla beraber Aboubakar ve Larin'in ardından Hulk transferiyle forvet hattını iyiden iyiye güçlendirmek isteyen Kara Kartal için Brezilya basınından önemli bi haber geldi.

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Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...

Buna göre Hulk'un transfer için son kararını verceği gün okuyuculara aktarılırken, golcü futbolcuya teklif yapan kulüpler de açıklandı.

Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...

HULK KİMİ SEÇECEK?
Hojeemdia.com'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...

Hulk, eğer Brezilya'ya dönecek ise bu muhtemelen Sampaoli'nin takımı Atletico Mineiro olacak. Çünkü Mineiro, şimdiye dek ülkesinde ona en ciddi teklifi yapan kulüp oldu.

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