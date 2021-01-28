GaleriBeşiktaşBeşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...
Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların ara dönemde kadrosuna dahil etmek istediği Brezilyalı golcü için flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Hulk'a gelen teklifleri yazarken, oyuncunun transferi için son kararını vereceği günü de duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
28 Ocak 2021 Perşembe 12:11, Güncelleme 28.01.2021 12:41
Beşiktaş'ın istediği Hulk için açıkladılar! Transfer tarihi...