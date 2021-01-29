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Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Hulk ve Cenk Tosun için girişimlerine devam ederken, transferin son günlerinde bir sürprize daha imza atabilir. Aktarılan bilgilere göre 'hücumcu' arayan Kara Kartal, Türkiye'den 2 kulübün de kendisi için girişimlerde bulunduğu o golcü için harekete geçecek! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Ocak 2021 Cuma 11:20, Güncelleme 29.01.2021 11:39
Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!