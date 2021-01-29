Galeri Beşiktaş Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Hulk ve Cenk Tosun için girişimlerine devam ederken, transferin son günlerinde bir sürprize daha imza atabilir. Aktarılan bilgilere göre 'hücumcu' arayan Kara Kartal, Türkiye'den 2 kulübün de kendisi için girişimlerde bulunduğu o golcü için harekete geçecek! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

Ara transfer döneminde şimdiye dek suskunluğunu bozmayan Beşiktaş, bombaları birer birer patlatmaya hazırlanıyor...

Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

Süper Lig'in lideri konumunda bulunan siyah beyazlılar, kadrosuna dahil edeceği isimlerle hücum bölgesini iyiden iyiye güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

Bu bağlamda teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı konuşmada bir forvet oyuncusunu kadrolarına katmak istediğini resmen açıklamıştı. Yalçın'ın temel hedefi Aboubakar'ın yanına bir santraforu daha dahil etmek.

Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

Bununla beraber siyah beyazlıların şu anda boşta olan Brezilyalı golcü Hulk'un peşine düştüğü açıklanmıştı. Kara Kartal, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak bu konuda önemli şartları var.

Beşiktaş'ta Hulk ve Cenk'in ardından bir transfer bombası daha!

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Çin'den yüksek miktarda maaş kazanan Hulk'a Beşiktaş, daha ortalama bir rakam önerdi ve bu parada anlaşmak istiyor. Siyah beyazlılar Hulk'un kısa süre içerisinde cevap vermesini bekliyor.

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