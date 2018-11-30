Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın iki yıldızından kötü haber geldi. Bein Sports'un haberine göre UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg maçına sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmeyen iki yıldızın Galatasaray maçında da kadroda yer alamayacağı belirtildi.