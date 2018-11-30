Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta iki yıldız forma giyemeyecek.
30 Kasım 2018 Cuma, 14:27:43
Güncelleme: 14:33:55
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın iki yıldızından kötü haber geldi. Bein Sports'un haberine göre UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg maçına sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmeyen iki yıldızın Galatasaray maçında da kadroda yer alamayacağı belirtildi.
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Sarpsborg galibiyetinin ardından kentten Oslo'ya hareket eden siyah beyazlılar 2 saatlik otobüs yolculuğunun ardından 4 saat süren uçak yolculuğuyla İstanbul'a ulaştı. Takım ara vermeden derbiye odaklandı.
SAKATLIKLAR İÇİN SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ Ağrı hissederek Sarpsborg maçının son anlarında oyundan çıkan Jeremain Lens'in ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi.
Norveç deplasmanına götürülmeyen Medel, Gökhan Gönül, ve Ricardo Quaresma'nın Galatasaray maçına hazır olduğu öğrenildi.
DERBİ ÖNCESİ İKİ ÖNEMLİ EKSİK Sakatlıkları devam eden Pepe ve Babel büyük ihtimalle formalarından uzak kalacaklar.