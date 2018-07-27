Beşiktaşın Enzo Rocodan sonraki hedefi West Bromwichden Nacer Chadli! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Enzo Roco'dan sonraki hedefi West Bromwich'den Nacer Chadli!
27 Temmuz 2018 Cuma, 18:16:44
Güncelleme: 18:18:36
Beşiktaş'ın Enzo Roco'dan sonraki hedefi West Bromwich'den Nacer Chadli!
Transfer döneminin en dikkat çekici takımlarından olan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor.
Beşiktaş'ın Enzo Roco'dan sonraki hedefi West Bromwich'den Nacer Chadli!
Bu sezon ilk yabancı transferini Enzo Roco ile gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ikinci yabancı transferini de gerçekleştirmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ın Enzo Roco'dan sonraki hedefi West Bromwich'den Nacer Chadli!
Kartal'ın şimdiki hedefi Nacer Chadli... Beşiktaş, bir süredir kulübün radarında olan Belçikalı oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etti.
Beşiktaş'ın Enzo Roco'dan sonraki hedefi West Bromwich'den Nacer Chadli!
28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlıların West Bromwich ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın Enzo Roco'dan sonraki hedefi West Bromwich'den Nacer Chadli!
Chadli ile de görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Hem oyuncu, hem de kulübüyle olan son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transferin de resmiyet kazanacağı ifade edildi.