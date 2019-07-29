Yeni hocası Abdullah Avcı'nın istediği futbolcuları transfer etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, bitirme noktasına geldiği isimde hayal kırıklığı yaşadı. İşte siyah-beyazlıları üzen o açıklama...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)