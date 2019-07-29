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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ı üzen açıklama! Transfer...

Yeni hocası Abdullah Avcı'nın istediği futbolcuları transfer etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, bitirme noktasına geldiği isimde hayal kırıklığı yaşadı. İşte siyah-beyazlıları üzen o açıklama...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:28 Güncelleme: 29.07.2019 12:51
Beşiktaş'ı üzen açıklama! Transfer...

Yeni sezon öncesi transferlerinde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, öncelikle defansını güçlendirmek için hamleler yapıyordu.

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Beşiktaş'ı üzen açıklama! Transfer...

Siyah-beyazlılar bu kapsamda gündemine aldığı Bruno Martins Indi transferinde İngiliz takımından gelen kötü haberle sarsıldı.

Beşiktaş'ı üzen açıklama! Transfer...

Stoke City'nin Leicester City ile oynadığı hazırlık maçında, takımın stoperlerinden Ryan Shawcross ayak bileğinden ağır bir sakatlık geçirdi.

Beşiktaş'ı üzen açıklama! Transfer...

Durum böyle olunca İngiliz basını, Beşiktaş ile anlaşma aşamasına gelen Hollandalı defans oyuncusu Indi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılmadığını yazdı.

Beşiktaş'ı üzen açıklama! Transfer...

Bu haberler üzerine gözler Stoke City cephesine çevrilirken, beklenen açıklama teknik direktör Nathan Jones'tan geldi.

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