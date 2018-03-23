Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

Beşiktaş çözüm alınmazsa büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Siyah-Beyazlılar son yıllarda yaptığı flaş transferlerle takımın yaş ortalamasını artırdı. Öyle ki Beşiktaş'ın kadrosunda yaşı 30'un üzerinde 13 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncularla yapılan sözleşmeler bitiğinde durum yaş açısından daha vahim olacak.