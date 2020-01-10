Beşiktaş'a transferde sürpriz golcü! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından kulüpler 2. yarı için transfer çalışmalarına başladı... Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek ve gidecek isimleri belirlerken, listenin 1. sırasında yer alan yıldız golcü için girişimlerde bulundu... Bu girişimlerden olumlu sonuç alan Kara Kartal, Burak Yılmaz'ın olası yeni partneri ile prensip anlaşmasına vardı! İşte o gelişme...

10 Ocak 2020 Cuma 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





