Beşiktaş'a transferde sürpriz golcü! Anlaşma sağlandı
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından kulüpler 2. yarı için transfer çalışmalarına başladı... Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek ve gidecek isimleri belirlerken, listenin 1. sırasında yer alan yıldız golcü için girişimlerde bulundu... Bu girişimlerden olumlu sonuç alan Kara Kartal, Burak Yılmaz'ın olası yeni partneri ile prensip anlaşmasına vardı! İşte o gelişme...
10 Ocak 2020 Cuma 17:54
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Sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, ligin ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamladı.
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Lider Demir Grup Sivasspor'un 7 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal'ın önceliği ise forvet transferi... Burak Yılmaz'ın uzun süreli sakatlığı sonrası Güven Yalçın'dan istediği katkıyı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden golcü takviyesi istedi.
Adı Aboubakar, Kodjia, Sporar ve Pedro gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın gündemindeki 1 numaralı isimse milli futbolcu Cenk Tosun'du ancak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ilgilendiklerini açıkladıkları golcü oyuncu, sezon sonuna kadar CrystalPalace'a kiralandı.
Cenk Tosun transferinin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatiflerini önceden belirleyen siyah-beyazlılar, golcü transferinde mutlu sona yakın. İşte o isim...