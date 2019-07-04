Beşiktaş'a iki Barcelona'lı birden!

Transfer sezonunun sessiz ekibi Beşiktaş transferde vites yükseltti. Yeni teknik patron Abdullah Avcı ile gelecek sezonda çıkış yakalamak isteyen Siyah-Beyazlılar gözünü dünya devi Barcelona'dan bazı isimlere dikti. Katalan ekibi Barcelona'dan takıma yapacağı takviyelerle sessizliğini bozmak isteyen Kartal, bu transferleri gerçekleştirmesi durumunda büyük ses getirecek gibi duruyor. İşte Beşiktaş'ın İspanya çıkarmasının detayları...
4 Temmuz 2019 Perşembe 16:26
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Süper Lig'de transfer bombaları patlarken Beşiktaş transferin en sessiz takımı olarak göze çarpıyor.
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Şu ana kadar yalnızca takımda kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazlılar'da taraftarlar transfer yapılması yönünde ısrarını sürdürüyor.
Mali sebeplerden dolayı transferde ayağını yorganına göre uzatmaya çalışan Beşiktaş, yeni teknik patron Abdullah Avcı ile çıkış yakalamak istiyor.
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltğunu Medipol Başakşehir'in tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı ile dolduran Beşiktaş'ta transfer girişimleri yeni teknik adamın raporları doğrultusunda ilerliyor.
Takıma direkt katkı yapacak oyuncularla mukavele imzalamaya çalışan Siyah-Beyazlılar'ın, hata yapmaya tahammülü yok.