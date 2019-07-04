Beşiktaş'a iki Barcelona'lı birden!

Transfer sezonunun sessiz ekibi Beşiktaş transferde vites yükseltti. Yeni teknik patron Abdullah Avcı ile gelecek sezonda çıkış yakalamak isteyen Siyah-Beyazlılar gözünü dünya devi Barcelona'dan bazı isimlere dikti. Katalan ekibi Barcelona'dan takıma yapacağı takviyelerle sessizliğini bozmak isteyen Kartal, bu transferleri gerçekleştirmesi durumunda büyük ses getirecek gibi duruyor. İşte Beşiktaş'ın İspanya çıkarmasının detayları...