Beşiktaşa Hasic piyangosu

17 yaşındaki Ajdin Hasic'le anlaşan Beşiktaş, Hırvat ekibinin genç oyuncunun ailesine açtığı davayı kaybedince bedelsiz alma hakkı elde etti.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 20:22:51
Güncelleme: 07:54:41
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Siyah-beyazlılar, Dinamo Zagreb'in 17 yaşındaki geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ajdin Hasic transferini bedavaya bitiriyor.
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Dinamo Zagreb yönetimi, kulübün resmi belgede dolandırıcık ve sahtecilik suçu gerekçesiyle Ajdin Hasic'in ailesine dava açarken, Hasic'in ailesinin avukatı Rodic ise yaptığı açıklamada Dinamo Zagreb'in iddialarını reddetti.
Doric yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hasic'in ailesi, Dinamo Zagreb yönetiminden Hasic'in sözleşmenin yükümlülüklerini ihlal ettiği konusunda uyarı mektubu aldı. Bu mektupta Hasic'in 3 gün idmana gelmediği ve bundan dolayı kulüp kurallarını ihlal ettiği yazıldı. Ama mahkemeyi Hasic'in ailesi kazandı."
Bu gelişmenin ardından prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın Hasic ile önümüzdek günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.
15 MİLYON EURO UÇTU Hırvat basını, Dinamo Zagreb yönetimini Hasic konusunda sert bir dille eleştirdi.