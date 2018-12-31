Beşiktaşa Hasic piyangosu

Doric yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hasic'in ailesi, Dinamo Zagreb yönetiminden Hasic'in sözleşmenin yükümlülüklerini ihlal ettiği konusunda uyarı mektubu aldı. Bu mektupta Hasic'in 3 gün idmana gelmediği ve bundan dolayı kulüp kurallarını ihlal ettiği yazıldı. Ama mahkemeyi Hasic'in ailesi kazandı."



