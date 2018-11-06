Beşiktaşa Genk maçı öncesi çifte şok!

Ligde Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'a bir şok da iki yıldızından geldi. Siyah-Beyazlılar'da sol kanat oyuncusu Adriano ve ön libero Medel'in sakatlıklarından dolayı Genk ile oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.