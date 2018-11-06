Beşiktaşa Genk maçı öncesi çifte şok!

Beşiktaş'ta Brezilyalı Adriano ve Medel'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi...
6 Kasım 2018 Salı, 01:20:08
Güncelleme: 01:22:27
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Ligde Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'a bir şok da iki yıldızından geldi. Siyah-Beyazlılar'da sol kanat oyuncusu Adriano ve ön libero Medel'in sakatlıklarından dolayı Genk ile oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.
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Adriano'nun arka adalesinde zorlama belirlendi. Aynı şekilde Şilili Gary Medel'in adalesinde de gerilme tespit edildi.
Teknik Direktör Şenol Güneş, iki yıldızın sakatlığı nedeniyle kara kara düşünüyor. İşte Beşiktaş'ın Genk karşısındaki muhtemel kadrosu...