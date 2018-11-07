Beşiktaşa dünya yıldızı forvet! - Galeri - Fotomaç
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Beşiktaş'a dünya yıldızı forvet!

    7 Kasım 2018 Çarşamba, 10:10:30 Güncelleme: 10:10:43
    Beşiktaşa dünya yıldızı forvet!

    "Ligin en iyi kadrosu bizde, tek eksik golcümüz. Şampiyon biz olacağız" diyen Orman, merakla beklenen golcüyü buldu. Meksikalı süper yıldız Javier Hernandez devre arasında Kartal oluyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşa dünya yıldızı forvet!

    TÜRKİYE'Yİ SALLAYACAK

    Beşiktaş'ta 11 haftada yaşanan haddinden fazla puan kaybına rağmen Başkan Fikret Orman'ın, "Kimse ümitsizliğe kapılmasın, şampiyon biz olacağız" açıklamasının ardından gözler golcü transferine çevrildi.

    Beşiktaşa dünya yıldızı forvet!

    Başkanın bu kadar emin konuşmasının perde arkasında ise Türkiye'yi sallayacak bir ismin transferinde sona gelinmesi yatıyor.

    Beşiktaşa dünya yıldızı forvet!

    Siyah-Beyazlı yönetime yakın kaynaklar o ismin, yazın da temas kurulan Meksikalı golcü Javier Hernandez olduğu bilgisini paylaştı.

    Beşiktaşa dünya yıldızı forvet!

    ÖNCE KİRALIK SONRA TAPULU

    Premier Lig ekiplerinden West Ham United formasını giyen "Chicarito" lakaplı yıldız santrforu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen yönetim, bir süredir gizli operasyon yürütüyordu.

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