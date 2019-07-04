Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Alman Borussia Dortmund kulübü, Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız futbolcular Shinji Kagawa ve Andre Schürrle'ye "Kendinize başka bir takım bulun" dedi.
4 Temmuz 2019 Perşembe 19:27 Güncelleme: 04.07.2019 19:27
Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan, Shinji Kagawa ve Andre Schürrle'yi isteyen Beşiktaş'a iyi haber geldi.

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Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Alman basınının haberine göre Dortmund, yeni sezon öncesi hazırlık kampına Kagawa ve Schürrle'yi almadı.

Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

İki futbolcuya da teknik direktör Lucien Favre tarafından "Yeni sezonda kadroda sizi düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" talimatı verildi.

Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Bu arada Kagawa'nın 2020, Schürrle'nin ise 2021 yılına kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldız için "Kagawa'yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya hayali var, olmazsa bizimle devam eder" açıklamasında bulunmuştu.

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