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Beşiktaş’a çifte müjde! Kagawa ve Schürrle...
Alman Borussia Dortmund kulübü, Beşiktaş'ın transfer listesindeki yıldız futbolcular Shinji Kagawa ve Andre Schürrle'ye "Kendinize başka bir takım bulun" dedi.
4 Temmuz 2019 Perşembe 19:27
Güncelleme: 04.07.2019 19:27
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan, Shinji Kagawa ve Andre Schürrle'yi isteyen Beşiktaş'a iyi haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alman basınının haberine göre Dortmund, yeni sezon öncesi hazırlık kampına Kagawa ve Schürrle'yi almadı.
İki futbolcuya da teknik direktör Lucien Favre tarafından "Yeni sezonda kadroda sizi düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun" talimatı verildi.
Bu arada Kagawa'nın 2020, Schürrle'nin ise 2021 yılına kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldız için "Kagawa'yı yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. İspanya hayali var, olmazsa bizimle devam eder" açıklamasında bulunmuştu.