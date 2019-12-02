Beşiktaş zirveye! İşte Avcı'nın Kayserispor maçı 11'i
Süper Lig'in 13. haftasında kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, düşme hattından kurtulmak isteyen Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde son 4 maçını kazanarak zirve yarışına katılan siyah-beyazlılar, seriyi 5 maça çıkarmak istiyor. İşte maç önü bilgileri ve Avcı'nın Kayserispor 11'i...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:33
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Yolunadolu dizgin devam eden Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek.
4'ü üst üste olmak üzere son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan elde eden siyah-beyazlı takım, bugün de kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de zirveye biraz daha yaklaşmak amacında.
Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 7. haftadan itibaren toparlanarak zirve mücadelesine ortak oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın iç sahadaki performansı da dikkat çekiyor.
MOTİVASYON ARTTI
KaraKartal evindeki son 17 lig maçında yenilmedi. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.