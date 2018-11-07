Beşiktaş Vidayı gözden çıkardı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Vida'yı gözden çıkardı!
Ara transferde kaliteli bir santrfor almak için kaynak arayışına giren Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper Vida'nın satılmasına sıcak bakıyor
7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:17:45
Güncelleme: 21:20:53
Sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, kaliteli bir santrfor alabilmek için kaynak arayışına girdi.
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Kulübün bütçesini daha fazla zorlamak istemeyen Orman yönetimi, Ocak transferini futbolcu satışı ile yapmak istiyor.
Beşiktaşlı yöneticiler "Yaşlı olsun ama marka olsun" ile "Kesinlikle genç olmalı, takım yaşlandı" ikilemi yaşanıyor.
Asıl önemli sıkıntı ise alınacak oyuncular için kaynağın nereden bulunacağı.
Adriano, Babel, Gökhan Töre ve Love gidebilir.