Beşiktaş Vidayı gözden çıkardı! - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Beşiktaş Vida'yı gözden çıkardı!

    Ara transferde kaliteli bir santrfor almak için kaynak arayışına giren Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper Vida'nın satılmasına sıcak bakıyor
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 21:17:45 Güncelleme: 21:20:53
    Beşiktaş Vidayı gözden çıkardı!

    Sezon başından bu yana gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, kaliteli bir santrfor alabilmek için kaynak arayışına girdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Vidayı gözden çıkardı!

    Kulübün bütçesini daha fazla zorlamak istemeyen Orman yönetimi, Ocak transferini futbolcu satışı ile yapmak istiyor.

    Beşiktaş Vidayı gözden çıkardı!

    Beşiktaşlı yöneticiler "Yaşlı olsun ama marka olsun" ile "Kesinlikle genç olmalı, takım yaşlandı" ikilemi yaşanıyor.

    Beşiktaş Vidayı gözden çıkardı!

    Asıl önemli sıkıntı ise alınacak oyuncular için kaynağın nereden bulunacağı.

    Beşiktaş Vidayı gözden çıkardı!

    Adriano, Babel, Gökhan Töre ve Love gidebilir.

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