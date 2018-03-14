Beşiktaş ve Bayern yöneticileri bir arada

Sıcak bir ortamda geçen yemeğin sonunda Başkan Fikret Orman, Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge'ye, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil Bayern Münih Divan Başkanı Uli Hoeness'e, ve Sayman, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller de UEFA Delegesi Martin Stunkerboom'a günün anısına bir plaket takdim etti.