Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Beşiktaş, yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı bir yöneticinin, "Onunla sözleşme imzalamak istiyoruz" dediği yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. İmza ise sezon sonunda atılacak. İşte tüm detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 06:44 Güncelleme: 22.05.2020 06:44
Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bazı isimlerin testlerinin pozitif çıkmış, daha sonra yapılan açıklamada pozitif çıkan sonuçlarda dahil tüm testler negatife dönmüştü.

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Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Testlerin negatife dönmesinin ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara başlamıştı.

Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalmış ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı.

Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Corona virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı Beşiktaş daha çok sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yönelmişti.

Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Geçtiğimiz günlerde bir yöneticinin "Onunla sözleşme imzalamak istiyoruz" dediği yıldız için de transferde sona gelindi. İşte detaylar...

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