Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Beşiktaş, yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı bir yöneticinin, "Onunla sözleşme imzalamak istiyoruz" dediği yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. İmza ise sezon sonunda atılacak. İşte tüm detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 06:44
Güncelleme: 22.05.2020 06:44
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bazı isimlerin testlerinin pozitif çıkmış, daha sonra yapılan açıklamada pozitif çıkan sonuçlarda dahil tüm testler negatife dönmüştü.
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Testlerin negatife dönmesinin ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara başlamıştı.
Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kara Kartal sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalmış ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı.
Corona virüsünün ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı Beşiktaş daha çok sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yönelmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir yöneticinin "Onunla sözleşme imzalamak istiyoruz" dediği yıldız için de transferde sona gelindi. İşte detaylar...