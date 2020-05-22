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Beşiktaş transferi bitirdi! Sezon sonu geliyor

Beşiktaş, yaşadığı ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelmişti. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı bir yöneticinin, "Onunla sözleşme imzalamak istiyoruz" dediği yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. İmza ise sezon sonunda atılacak. İşte tüm detaylar...

22 Mayıs 2020 Cuma 06:44 Güncelleme: 22.05.2020 06:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





