Beşiktaş transferde sona yakın

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı. Bitime bir haftaya kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle takımlar gelecek sezon hazırlıklarına hız verdi. Beşiktaş'ta da geçtiğimiz haftalarda yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da bir kez daha başkan seçilen Fikret Orman'ın ilk işi teknik direktör konusunu halletmek. Sonrasında ise yeni hocanın tavsiyeleri doğrultusunda eksik mevkilere gerekli takviyeleri yapmak.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:40
Güncelleme: 20.05.2019 10:43
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyon belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün gece oynanan kritik mücadelede Galatasaray sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. şampiyonluğu ilan etti.
Süper lig'de şampiyonun belli olmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıklarına da hız verdi.
33. hafta itibarıyla 3. sırada bulunan Beşiktaş önümüz hafta kazandığı taktirde sırasını koruyacak, ancak siyah-beyazlıların son hafta yenilmesi halinde 2 puan gerisinde bulunan Trabzonspor da son maçında 3 puan alırsa Beşiktaş ligi 4. sırada tamamlayacak.
Avrupa ligi elemelerine katılmayı garantileyen siyah-beyazlılar da gelecek sezon çalışmaları için vites yükseltti.