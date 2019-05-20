Beşiktaş transferde sona yakın

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı. Bitime bir haftaya kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle takımlar gelecek sezon hazırlıklarına hız verdi. Beşiktaş'ta da geçtiğimiz haftalarda yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da bir kez daha başkan seçilen Fikret Orman'ın ilk işi teknik direktör konusunu halletmek. Sonrasında ise yeni hocanın tavsiyeleri doğrultusunda eksik mevkilere gerekli takviyeleri yapmak.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:40 Güncelleme: 20.05.2019 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





